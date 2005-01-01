Мы верим, что рано или поздно мы победим коронавирус. Ограничительные меры будут смягчаться, и постепенно мы вновь сможем спокойно передвигаться по городу, России и миру. После всего, что случилось, путешествие — один из лучших способов перезагрузки. Но как провести его максимально безопасно? Давайте разберем 7 правил планирования поездок на 2020 год.

Безопасно ли путешествовать по России после эпидемии коронавируса?

Наш ответ — да, если правильно выбрать формат поездки. Сразу оговоримся, что все последующие советы будут относиться к организованным турам. Конечно, вы можете спланировать путешествие самостоятельно. Но мы сторонники того, чтобы во время отдыха действительно отдыхать — не думать о машине, отеле, маршруте, расписании работы интересных мест или выборе ресторана для ужина.

Итак, какой тур будет наиболее безопасен для поездки:

1. Выбирайте путешествия в небольших группах

Чтобы ограничить количество социальных контактов, выбирайте не классические экскурсионные туры с автобусами на 30-40 человек, а путешествия в мини-группах. Рекомендуем рассматривать маршруты, где средний размер группы — 6-8 человек, а переезды происходят на джипах или микроавтобусах.

2. Отправляйтесь на природу

Городские достопримечательности — типичные места скопления большого количества людей. А вот в горах, лесах и степях вероятность увидеть толпы туристов стремится к нулю. Кроме того, на природе даже в групповой поездке значительно проще держать дистанцию между людьми.

3. Обратите внимание на место размещения

При выборе маршрута постарайтесь избегайте больших гостиниц на сотни номеров. Сейчас домик в горах, турбаза у реки или глэмпинг на берегу моря выглядят более привлекательно, чем 5-звездочный отель с бассейном.

4. Устройте себе настоящую перезагрузку

Вынужденная самоизоляция, дефицит живого общения, тревожные новости, финансовая нестабильность — есть много причин для нашей информационной и психологической усталости. Путешествие — отличный способ переключиться и по-настоящему отдохнуть от этого.

Сменить обстановку, посетить интересные места, испытать новые эмоции. Ничего не планировать и не контролировать, не следить за новостями и перевести телефон в авиарежим. Найти гармонию наедине с природой или наоборот, выбрать настоящие приключения.

В городе так отдохнуть не получится — наружная реклама, кафе, магазины, случайные встречи со знакомыми будут возвращать вас в привычную реальность. Подумайте о местах, где вы действительно сможете забыть о текущей ситуации.

5. Сделайте то, о чем давно мечтали

Увидеть китов, оказаться в кратере вулкана, подняться на вершину Эльбруса — кажется, пора перестать откладывать свои мечты. Еще пару месяцев назад мы даже не могли подумать, как преобразится мир за это время. Если вы давно ждали знака, что пора отправиться на встречу мечте, вот он.

Мы часто выбирали Норвегию, Португалию, Непал или Таиланд. Обещали себе, что до Камчатки, Алтая, Байкала мы уж точно когда-нибудь доедем. Пожалуй, сейчас лучшее время, чтобы запланировать поездку по России. И не только потому, что внешние границы еще какое-то время будут закрыты. Но и потому, что вы сможете увидеть самые красивые места России без толп иностранных туристов ;)

6. Позаботьтесь о здоровье и физической форме

Вы заметили, что в магазинах скупили лимон, имбирь и чеснок? Все стараются укрепить иммунитет, чтобы не поддаваться вирусу. Но согласитесь, подышать горным воздухом, искупаться в реке или пройти влажной от росы траве, куда приятнее.

Да и хорошая физическая нагрузка не помешает. Онлайн-тренировки это замечательно, но треккинг на Алтае, рафтинг в Карелии или велопрогулка по берегу Крыма звучит заманчивее.

Научно доказано, что путешествия активизируют области мозга, связанные с обучаемостью, памятью, креативностью и критическим мышлением

7. Подумайте о заказе индивидуального путешествия

Если вы хотите максимально обезопасить себя и не готовы к поездке с незнакомыми людьми, закажите индивидуальный тур. Путешествие по России только для вашей семьи или узкого круга друзей будет немного дороже, но безопаснее. В нашем блоге есть подробная статья о вариантах организации индивидуальных путешествий по России.

Куда поехать по России после коронавируса?

Невозможно дать универсальные рекомендации, ведь у всех разные желания и возможности. Однако можно выделить несколько наиболее частых запросов на путешествия после коронавируса:

Самые красивые места России:

Лучшие комбинированные маршруты:

Самые популярные туры стоимостью до 30 000 руб./чел.:

Как защитить себя от коронавируса во время путешествия?

Мы дополнили базовые рекомендации Всемирной организации здравоохранения советами для тех, кто собирается в поездку:

оформите дополнительную медицинскую страховку на время путешествия

избегайте людных мест, старайтесь минимизировать время в аэропорту

на время откажитесь от рукопожатий, объятий и поцелуев

во время прогулок держитесь от людей на расстоянии около метра

чаще проветривайте авто и номер в гостинице

регулярно мойте руки не меньше 20 секунд

используйте санитайзеры для рук с содержание спирта не менее 60%

старайтесь лишний раз не трогать лицо руками

Важно: если вы чувствуете признаки недомогания, настоятельно рекомендуем отменить поездку. Даже путешествие мечты не стоит угрозы жизни — как своей, так и окружающих.

Все наши партнеры получили четкий список профилактических действий, которые мы просим соблюдать во время проведения тура

Помимо советов, которые мы привели выше, в него входят следующие рекомендации:

избегайте людных мест, постарайтесь уменьшить время пребывания туристов на вокзале и в аэропорту, исключите или минимизируйте посещение музеев, кафе и ресторанов

дезинфицируйте спиртовыми растворами ручки, снаряжение и прочие места и предметы, которых часто касаются туристы

имейте с собой запас мыла, влажных салфеток и санитайзеров для рук с содержание спирта не менее 60%

на время поездки постарайтесь закрепить за каждым туристом его индивидуальный набор посуды

добавьте в меню продукты, укрепляющие иммунитет: цитрусовые, ягоды, имбирь, мёд

внимательно следите за самочувствием каждого туриста, имейте в аптечке градусник, расскажите гостям, что при желании они в любое время могут проверить температуру

если вы заметили, что кто-то из туристов плохо себя чувствует, выдайте ему маску для лица и отвезите к врачу

следите за собственным самочувствием, состоянием коллег и подрядчиков — водителей, поваров, персонала гостиницы

Эта информация носит служебный характер, но мы специально приводим её в этой публикации, чтобы вы понимали, что для нас действительно важно обеспечить безопасность ваших поездок.

Как забронировать путешествие с бесплатной отменой бронирования?

Сложно говорить о бронировании тура на какие-либо даты, пока неизвестно сколько времени продлится период самоизоляции. Однако после того как мы вновь сможем спокойно передвигаться по стране, стоит прогнозировать повышенный спрос на внутренний туризм. Поэтому, если вы планируете куда-либо поехать по России, мы рекомендуем забронировать путешествие уже сейчас. Тем более, что вы ничем не рискуете.

Еще в марте мы создали специальную коллекцию туров с бесплатной отменой бронирования. При их заказе:

достаточно внести 10 000 руб., финальный платеж — за 15 дней до начала тура

бесплатная отмена бронирования за 15 дней до начала тура

при решении отказаться от поездки в период менее 15 дней до начала тура, вы можете перенести бронирование на другие даты или выбрать один из других маршрутов в том же регионе. Либо вернуть внесенную оплату за минусом фактически понесенных расходов.

Сейчас в этой коллекции 45 маршрутов по всей России: Кавказ, Карелия, Крым, Сахалин, Приморье, Алтай, Байкал, плато Путорана, Кольский полуостров и даже Шантарские острова.

По всем остальным турам в коллекции RussiaDiscovery условия бронирования тоже довольно гибкие — вы всегда можете отменить поездку и осуществить возврат в соответствии с условиями договора:

если до начала тура будет оставаться более месяца, мы вернем 100% стоимости тура

более 20 дней — 70%

более 7 дней — 50%

при отказе от тура менее чем за 7 дней до его начала, стоимость не возвращается

при отмене путешествия из-за болезни или сложных семейных обстоятельств, при наличии справки возможен полный возврат денежных средств, за исключением прямых понесенных затрат.

Таким образом, если сейчас вы забронируете путешествие на июль, август или сентябрь, то ничем не рискуете — в случае изменения решения мы вернем вам 100% стоимости тура

Всего в нашем каталоге более 170 маршрутов по России. Если вам понадобится помощь с выбором, пожалуйста, позвоните по тел. +7 (495) 104-64-36 или напишите на go@russiadiscovery.ru

Спасибо всем, кто остается с нами в это непростое время! Мы надеемся, что скоро всё наладится, и путешествия станут лучшим способом отдыха и перезагрузки!